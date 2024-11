Vevey Riviera n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) selon une information de Radio Chablais. Le club vaudois devra donc jouer en 1re ligue.

Le TAS n’a pas donné gain de cause à Vevey Riviera (illustrations). KEYSTONE

ATS

Il aura fallu attendre quelques semaines et le début du championnat de SBL, mais la décision est tombée: Vevey Riviera devra jouer en 1re ligue et non pas dans la plus haute division du pays.

Pour rappel, le club des Galeries du Rivage n'avait pas reçu sa licence en août dernier auprès de la fédération. L'instance estimait notamment les dettes trop importantes. Vevey avait contesté cette décision et décidé d'aller devant le TAS.

L'audience s'est tenue mercredi 30 octobre à Lausanne et a confirmé la décision de la Commision d'opposition de Swiss Basketball. Il n'y aura donc que neuf équipes cette saison en première division.

Secrétaire général de Swiss Basketball, Erik Lehmann regrette de voir un club au riche passé comme Vevey devoir repartir en troisième division: «Ce n'est jamais un bon signal de voir un club subir une relégation administrative. Nous les avons soutenus, mais nous devons être corrects vis-à-vis des autres clubs de l'élite. Mais avec leur mouvement juniors et en se mettant en règle, j'espère bien que Vevey va pouvoir remonter les échelons.»

