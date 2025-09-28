Catherine Debrunner a remporté l'or sur 5000 m aux Championnats du monde de New Delhi dimanche. La para-athlète a ainsi décroché la première médaille pour la Suisse lors du deuxième jour de compétition.

Debrunner illumine la Suisse à New Delhi. EPA

Keystone-SDA ATS

La Thurgovienne de 30 ans s'est imposée de manière souveraine en finale au terme d'une course tactiquement parfaite. Après ses succès exceptionnels aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, où elle avait remporté cinq médailles d'or et une médaille d'argent, Catherine Debrunner fait clairement figure de favorite pour les courses à venir dans ces Mondiaux indiens.