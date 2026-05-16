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Athlétisme Début de la Diamond League pour les athlètes suisses

ATS

16.5.2026 - 07:58

La saison 2026 de la Diamond League débute samedi à Shanghai. La délégation suisse aligne Ditaji Kambundji sur l'épreuve du 100 m haies, Jason Joseph sur 110 m haies et Joceline Wind sur 1500 m.

Ditaji Kambundji sera de la partie.
Ditaji Kambundji sera de la partie.
IMAGO/Chai v.d. Laage

Keystone-SDA

16.05.2026, 07:58

Ditaji Kambundji disputera son premier 100 m haies depuis son titre de championne du monde remporté en septembre dernier à Tokyo. La Bernoise affrontera notamment la détentrice du record du monde Tobi Amusan et la championne olympique Masai Russell. Le Bâlois Jason Joseph compte lui aussi se mesurer aux meilleurs. La Biennoise de 25 ans Joceline Wind dispute son premier meeting estampillé Diamond League hors de Suisse.

Ditaji Kambundji change de statut. «Vous aurez encore l'occasion d'écrire de belles histoires sur moi»

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