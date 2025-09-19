  1. Clients Privés
VTT Débuts réussis à Lenzerheide pour Ronja Blöchlinger

ATS

19.9.2025 - 18:26

Ronja Blöchlinger, 3e en short track, a réussi ses débuts à Lenzerheide. La jeune femme de 24 ans est montée pour la deuxième fois de sa carrière sur le podium.

Ronja Blöchlinger prend la troisième place en short track à Lenzerheide.
Ronja Blöchlinger prend la troisième place en short track à Lenzerheide.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 18:26

Nicole Koller a pris la 4e place, tandis que la championne du monde Alessandra Keller a complété le bon résultat de l'équipe de Suisse en terminant 6e.

Les Suissesses n'ont toutefois pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Jenny Rissveds et Evie Richards étaient tout simplement trop fortes. La Suédoise Rissveds, qui s'est imposée pour la quatrième fois dans les Grisons, a distancé la Britannique dans l'avant-dernier des neuf tours et s'est imposée avec deux secondes d'avance.

