La chute fatale de la cycliste junior Muriel Furrer survenue lors des Championnats du monde de cyclisme 2024 à Zurich est due à un accident. Le parquet zurichois est arrivé à cette conclusion au terme d'une enquête approfondie et a classé la procédure.

Muriel Furrer est décédée il y a un an et demi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le parquet du canton de Zurich a clôturé l'enquête destinée à clarifier les circonstances de l'accident mortel de Muriel Furrer, alors âgée de 18 ans, le 26 septembre 2024. Il n'a constaté aucune intervention extérieure lors de la chute de la cycliste, indique-t-il lundi dans un communiqué.

Le parquet n'a pas non établi de violation pénale des obligations liées à la sécurisation du parcours ou à l'assistance après l'accident, précise-t-il. «Sur la base des enquêtes policières, il s'agit d'un accident de course sans indication de comportement pénalement répréhensible ou de responsabilité partagée de l'organisateur, des autres participantes ou de tiers dans la chute de la cycliste», peut-on lire dans le communiqué. La décision de classement n'est pas encore définitive.

Pas de témoins de la chute

La cycliste junior suisse avait chuté lors d’une descente sur le territoire communal de Küsnacht (ZH) pendant une course des Championnats du monde de cyclisme. L'accident s'est produit hors du champ de vision des véhicules d'accompagnement, des commissaires de course, des spectateurs et des postes de contrôle, selon les enquêteurs. Il n'y avait aucun suivi en direct de toutes les athlètes, comme lors des éditions précédentes.

La malheureuse avait été découverte inanimée dans les sous-bois par un membre de la sécurité du parcours, qui a aussitôt donné l'alerte. Selon les conclusions de l'enquête, les premiers secours sont arrivés quelques minutes seulement après la découverte et ont prodigué les premiers soins. Grièvement blessée, l'athlète avait ensuite été héliportée à l'hôpital universitaire de Zurich.

Selon l'enquête, aucun élément n'a permis de conclure à des manquements ni en ce qui concerne le sauvetage, qui a pris beaucoup de temps, ni en ce qui concerne les soins médicaux prodigués à l'hôpital. Muriel Furrer y est décédée le lendemain des suites de ses graves blessures.