L'ex-champion du monde des super-légers Ricky Hatton, l'un des boxeurs britanniques les plus populaires de sa génération, est décédé à l'âge de 46 ans. Sa disparition a entraîné une cascade d'hommages dimanche, de Wayne Rooney à Manchester City en passant par Tyson Fury.

Le corps sans vie de «The Hitman», son surnom, a été retrouvé dans sa maison du Grand Manchester dimanche matin, selon une information du Manchester Evening News. La police n'a pas confirmé l'identité du défunt, seulement son âge (46 ans), et précisé que le décès n'apparaissait pas comme suspect.

Le boxeur né à Stockport, ville située au sud de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), avait annoncé l'été dernier son souhait de remonter sur un ring. Un combat était programmé en décembre à Dubaï.

Le style agressif de Hatton a fait de lui l'un des boxeurs britanniques les plus populaires de sa génération. Sa carrière, longue d'une quinzaine d'années, a débuté en 1997 et a été riche de 45 victoires en 48 combats professionnels.

Fan de Manchester City

Frank Warren, son ancien promoteur, a salué la mémoire d'un «combattant extrêmement talentueux qui a inspiré une génération de jeunes boxeurs et de fans d'une manière que très peu avaient fait auparavant en raison de sa personnalité et du divertissement qu'il offrait sur le ring».

Manchester City, dont il était «un des supporters les plus aimés et les plus vénérés», a annoncé une minute de recueillement avant le derby disputé ce dimanche contre Manchester United.

Wayne Rooney, ancien attaquant vedette des Red Devils, s'est dit «dévasté» par le décès de Hatton, «une légende, un guerrier et une personne formidable».