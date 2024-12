Le match de la 17e journée d'Euroligue entre le Paris Basketball et le Fenerbahçe prévu jeudi à l'Arena porte de la Chapelle (20h30) a été reporté à une date ultérieure «en raison d'un nombre insuffisant de joueurs disponibles au sein de l'effectif parisien», a annoncé le Paris Basketball.

Le match Paris Basketball - @fbbasketbol est reporté à une date ultérieure. Les billets restent valables pour la nouvelle date qui vous sera communiquée ultérieurement. pic.twitter.com/YNwnlHWNQd — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 19, 2024

AFP Clara Francey

La formation créée en 2018 a indiqué dans un communiqué que «des circonstances imprévues, liées à des blessures et à des indisponibilités, ne permettent pas au club de disposer d'un effectif complet pour assurer la rencontre dans des conditions optimales».

L'Euroligue a de son côté annoncé que le Paris Basketball était «dans l'impossibilité de présenter sur la feuille de match, comme requis, au moins huit joueurs en capacité de jouer, en raison de blessures ou de maladies».

L'instance «étudiera avec les équipes concernées les meilleures options pour reprogrammer la rencontre», a-t-elle ajouté.

Le Paris Basketball, actuel deuxième de l'Euroligue, était déjà privé de quatre joueurs, dont son meneur star TJ Shorts, mardi contre le Real Madrid (défaite 96-85).

«Un virus, une intoxication alimentaire, je ne sais pas ce que c'est. Après le match contre l'Asvel (13 décembre en Euroligue, NDLR), beaucoup de joueurs se sont sentis mal, certains sont tombés malades» avait déclaré en conférence de presse mardi Tiago Splitter, l'entraîneur parisien.

Il avait ajouté qu'il «priait» pour retrouver des forces vives en vue du choc contre les Turcs, sixième du classement avec seulement une victoire de retard sur Paris.

Face au Real, le Paris Basketball était privé, en plus de Shorts (2e meilleur marqueur et 2e meilleur passeur de l'Euroligue), de Yakuba Ouattara et d'Enzo Shahrvin. Mikael Jantunen n'avait lui disputé que huit minutes avant de rentrer au vestiaire, affaibli.

Malgré une bonne résistance, le club parisien avait concédé sa deuxième défaite de suite après une incroyable série de dix succès dans une compétition qu'il découvre cette saison.