Les équipes nationales de hockey sur glace et de football, ainsi que le duo de beachvolley Tanja Hüberli/Nina Brunner seront en compétition pour le titre d'équipe de l'année lors des Sports Awards 2024. La cérémonie aura lieu le 5 janvier.

Tanja Hüberli et Nina Brunner sont nominées dans la catégorie «équipe de l'année». KEYSTONE

dom, ats ATS

L'une de ces trois équipes succédera à celle de Billie Jean King Cup en tennis, qui avait triomphé en 2023. Cette année, les footballeurs ont brillé à l'Euro en atteignant les quarts de finale, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté la médaille de bronze olympique à Paris et les hockeyeurs sont devenus vice-champions du monde à Prague.

Les nommés dans les catégories «entraîneur de l'année» et «athlète paralympique de l'année» sont également connus. Christoph Dieckmann (beachvolley), Patrick Fischer (hockey sur glace) et Helmut Krug (ski alpin) sont en lice dans la première. Catherine Debrunner, Marcel Hug (fauteuil roulant) ainsi que la paracycliste Flurina Rigling sont les trois candidats dans la seconde.

Depuis deux semaines déjà, les six prétendants au trophée de MVP de l'année dans les sports d'équipe sont connus. Il s'agit de Kevin Fiala et Alina Müller (hockey sur glace), Granit Xhaka et Lia Wälti (football), Lara Heini (unihockey) et Manuel Zehnder (handball). Les votes sont encore ouverts aux fans de sport jusqu'au 17 décembre sur www.sports-awards.ch.

Après Nouvel An

Le gagnant ou la gagnante de ce titre de MVP, ainsi que les lauréats des autres catégories, ne seront pas récompensés avant 2025. Le gala télévisé aura lieu le dimanche 5 janvier (à partir de 20h05 en direct sur RTS 2), dans les studios de la télévision suisse à Zurich. Les nommés dans les catégories principales «Sportive de l'année» et «Sportif de l'année» seront annoncés prochainement.