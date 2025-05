Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté au sprint la 12e étape du Tour d'Italie, jeudi à Viadana. Le Mexicain Isaac del Toro (UAE) reste quant à lui leader au classement général.

Keystone-SDA ATS

Emmené par son leader Wout Van Aert jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, Olaf Kooij a décroché sa 40e victoire chez les professionnels, sa deuxième dans le Giro après celle enlevée en 2024. Il a devancé sur la ligne son compatriote Casper van Uden, vainqueur de la 4e étape, et le Britannique Ben Turner. Mads Pedersen, vainqueur au sprint de trois des cinq premières étapes, a terminé au pied du podium.

«L'équipe a fait un excellent boulot, c'est dingue ce que Wout a fait, il n'y a que lui pour faire un relais comme ça, ce qu'on n'est pas arrivé à faire à Naples (pour la 6e étape), on l'a fait parfaitement aujourd'hui», a déclaré le sprinter Olaf Kooij, qui est âgé de 23 ans.

Cette étape de transition, au lendemain de la difficile 11e étape dans les Apennins, a relégué les favoris au second plan. Del Toro, maillot rose depuis la 9e étape, a toutefois accru légèrement son avance (33'' désormais) sur son coéquipier et leader espagnol Juan Ayuso en grappillant deux secondes de bonifications avec sa 3e place dans un sprint intermédiaire.

Une longue échappée

L'étape a été marquée par la longue échappée de trois Italiens, Giosuè Epis, Andrea Pietrobon et Manuele Tarozzi. Partis dès les premiers kilomètres, ils ont compté jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton, mais les équipes de sprinters ont condamné leur aventure. Epis et Tarozzi ont été repris à 37 kilomètres de l'arrivée, puis Pietrobon a été absorbé après avoir résisté dix kilomètres de plus.