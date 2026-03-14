Le Mexicain Isaac del Toro (UAE) a fait un grand pas vers la victoire finale dans Tirreno-Adriatico. Ceci en remportant la 6e et avant-dernière étape samedi à Camerino.

La démonstration d'Isaac Del Toro ! Plus fort que tout le monde, le Mexicain a résisté aux attaques et s'offre la 6e étape de Tirreno-Adriatico 👑 pic.twitter.com/3MRTCNKlt5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 14, 2026

Keystone-SDA ATS

Del Toro, tout en contrôle et nettement supérieur à ses rivaux, a signé sa quatrième victoire de l'année en s'adjugeant l'étape-reine de la Course des deux mers, devant le Danois Tobias Halland Johannessen, 2e, et l'Américain Matteo Jorgenson, 3e, relégués à trois secondes.

Avant la 7e et dernière étape dimanche, promise aux sprinteurs, Del Toro, déjà vainqueur du Tour UAE cette année, dispose de 42 secondes d'avance sur l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4e de cette étape à domicile et ami proche du Mexicain.