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Tirreno-Adriatico Isaac Del Toro s'offre l’étape-reine et fonce vers la victoire finale

ATS

14.3.2026 - 16:39

Le Mexicain Isaac del Toro (UAE) a fait un grand pas vers la victoire finale dans Tirreno-Adriatico. Ceci en remportant la 6e et avant-dernière étape samedi à Camerino.

Keystone-SDA

14.03.2026, 16:39

Del Toro, tout en contrôle et nettement supérieur à ses rivaux, a signé sa quatrième victoire de l'année en s'adjugeant l'étape-reine de la Course des deux mers, devant le Danois Tobias Halland Johannessen, 2e, et l'Américain Matteo Jorgenson, 3e, relégués à trois secondes.

Avant la 7e et dernière étape dimanche, promise aux sprinteurs, Del Toro, déjà vainqueur du Tour UAE cette année, dispose de 42 secondes d'avance sur l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4e de cette étape à domicile et ami proche du Mexicain.

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