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Giro féminin Demi Vollering renverse la donne et remporte le Giro

ATS

7.6.2026 - 17:29

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté son premier Tour d'Italie dimanche à Saluzzo. Ceci en renversant sa compatriote Anna van der Breggen lors d'une dernière étape à grand suspense.

Demi Vollering a remporté son premier Giro, aujourd'hui à Saluzzo. (Archives)
Demi Vollering a remporté son premier Giro, aujourd'hui à Saluzzo. (Archives)
sda
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 17:29

Après ses victoires dans le Tour de France en 2023 et dans la Vuelta en 2024 et 2025, la leader de l'équipe française FDJ-Suez complète sa trilogie dans les grands Tours.

Deuxième du général au matin de la dernière étape à 50 secondes de Van der Breggen, elle a renversé la vapeur dimanche en passant à l'offensive à plusieurs reprises pour décrocher définitivement la maillot rose à 39 km de l'arrivée.

C'est l'Italienne Elisa Longo Borghini qui a remporté cette dernière étape, réglant au sprint un groupe de quatre dans lequel Vollering a pris le soin de savourer, sans se mêler à la lutte pour la victoire d'étape.

Giro féminin. Après une chute inquiétante, Marlen Reusser garde espoir

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