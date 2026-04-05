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Tour des Flandres Demi Vollering s'impose, Marlen Reusser se fracture une vertèbre

ATS

5.4.2026 - 18:45

Demi Vollering a remporté dimanche le Tour des Flandres dames. Elle s'est imposée avec 42'' d'avance sur la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a battu la Néerlandaise Puck Pieterse dans le sprint pour la 2e place. Victorieuse en 2025, la Belge Lotte Kopecky a pris la 4e place à plus d'une minute.

Keystone-SDA

05.04.2026, 18:45

05.04.2026, 21:32

Vollering s'est isolée en tête dans l'ascension du Vieux Quaremont à 18 kilomètres de la ligne pour signer son cinquième succès de la saison. Après ses victoires à Liège-Bastogne-Liège, sur les Strade Bianche, La Flèche wallonne et l'Amstel, la Néerlandaise s'est imposée pour la première fois sur le Ronde, un peu plus d'un mois après un succès sur le circuit Het Nieuwsblad.

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Course mitigée dans le camp suisse. Noemi Rüegg a pris la 12e place et Elise Chabbey la 15e. A noter la chute de Marlen Reusser à 34 km de l'arrivée. L’Emmentaloise de 34 ans, qui avait remporté A travers la Flandre pour son retour sur le circuit le 1er avril, s’est fracturé une vertèbre lombaire. Cette blessure sera traitée de manière conservatrice. Son management a indiqué dimanche soir qu’elle devait rester sous observation à l’hôpital.

A travers la Flandre. Marlen Reusser frappe fort pour son retour à la compétition

A travers la FlandreMarlen Reusser frappe fort pour son retour à la compétition

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