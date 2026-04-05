Les Nuggets ont mis fin samedi à la série de onze victoires des San Antonio Spurs samedi en NBA. Denver s'est imposé 136-134 après prolongation dans ce choc disputé dans le Colorado.

Keystone-SDA ATS

En manquant l'occasion de remporter leur 60e victoire, les Spurs (59-19) voient aussi s'éloigner la première place de la saison régulière. Le champion en titre Oklahoma City compte en effet deux victoires de plus à quatre matches de la fin pour San Antonio et cinq pour le Thunder.

Le prodige français Victor Wembanyama a rendu une superbe feuille de statistiques face aux Nuggets dans la lignée de ses récentes performances, avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et 5 contres. Mais la star des Nuggets Nikola Jokic a fait encore mieux avec 40 points, 13 assists, 8 rebonds et 4 blocs.

Les Spurs ont longtemps mené mais ont été entraînés dans une prolongation par un dunk d'Aaron Gordon à six secondes de la fin du temps réglementaire. Denver a remporté son huitième succès d'affilée et occupe la 4e place à l'Ouest (50-28), juste devant les Rockets de Clint Capela (48-29).