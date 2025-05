Un 7e match sera nécessaire entre Denver et Oklahoma City au 2e tour des play-off de NBA. Les Nuggets ont égalisé à 3-3 dans la série en battant le Thunder 119-107 jeudi dans le Colorado.

Keystone-SDA ATS

Menacés d'élimination, les Nuggets ont forcé la décision grâce à un partiel de 10-0 qui leur a permis de mener 90-80 à 5''1 de la fin du troisième quart-temps. Mené de 12 longueurs (58-46) à 2'05 de la fin du deuxième quart, le champion 2023 avait recollé à 3 points à la pause (61-58) grâce à un «rush» final de 12-3.

Les Nuggets ont pu compter sur l'inattendu remplaçant Julian Strawther, redoutable au tir (3/4 derrière l'arc) et auteur de 15 points, au relais de l'inévitable Nikola Jokic (29 points, 14 rebonds, 8 passes décisives). Malade et incertain, Jamal Murray a quant à lui cumulé 25 points, 8 rebonds et 7 assists.

Shai Gilgeous-Alexander (32 points, 6 assists) n'a quant à lui pas reçu le soutien escompté dans le camp du Thunder, meilleure équipe de la saison régulière, qui vise sa première finale de Conférence depuis 2016. OKC, qui n'a perdu deux matches d'affilée qu'à deux reprises cette saison, jouera à domicile lors de l'acte VII dimanche.