L'équipe de luge des sous bannière neutre ne cesse de se réduire. Après un nouvel examen sur la base d'informations nouvellement obtenues, la Fédération internationale de luge a exclu d'autres Russes de la Coupe du monde et, par conséquent, des qualifications pour les Jeux olympiques. La nature de ces informations n'a pas été révélée.

Semen Pavlichenko fait partie des sportifs suspendus. imago images/Fotostand

Keystone-SDA ATS

Dans ce contexte, les athlètes Semen Pavlichenko, Alexander Gorbatsevitch, Sofia Mazur et Ksenia Shamova ainsi que deux entraîneurs ont été suspendus. Lors des compétitions tests sur la piste olympique de Cortina, trois femmes et trois hommes étaient en lice. Ainsi, seuls trois athlètes russes prendront le départ des épreuves de Coupe du monde à partir de ce vendredi à Lake Placid.