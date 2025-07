Deux inséparables, un miracle dentaire et un retour de flamme

Pogacar centenaire, l'optimisme d'Evenepoel, le courage de Jeannière et le retour de flamme de Martinez : voici les faits marquants de la quatrième étape du Tour de France, lundi entre Amiens et Rouen.

Lourdement touché dans une chute la veille, Emilien Jeannière a malgré tout pris le départ mardi. IMAGO/Belga

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le chiffre du jour : 100

En remportant sa 100e victoire, Pogacar est encore loin des 279 succès d'Eddy Merckx, même si les époques sont difficilement comparables, et les 165 de Mark Cavendish, tout juste retraité. Mais il n'a que 26 ans et compte désormais 18 victoires dans le Tour, à 17 longueurs de Cavendish, alors qu'il ne dispute que sa sixième édition. Le Slovène a gagné tous les ans sur la Grande Boucle, décrochant trois victoires en 2020, 2021 et 2022, deux en 2023 et six l'an dernier.

Les inséparables du jour

Pour la 20e fois, le Danois Jonas Vingegaard a terminé sur le podium d'une étape du Tour. Et pour la 18e fois, il y figure au côté de son meilleur ennemi slovène Tadej Pogacar. Les deux hommes, vainqueurs des cinq derniers Tours, sont des habitués des deux premières places en haute montagne.

Cette fois, dans une étape plutôt destinée aux puncheurs, ils se sont isolés dans la dernière rampe avant d'être rejoints, et que Mathieu van der Poel ne vienne s'intercaler à la deuxième place, derrière le triple vainqueur du Tour. Déjà, en 2021, pour le premier podium du coureur de Visma-Lease a bike - une troisième place lors d'un contre-la-montre entre Changé et Laval -, «Pogi» l'avait emporté.

Une fin de course animée par Tadej Pogacar, auteur d'une grosse attaque à laquelle seul Jonas Vingegaard a pu - tant bien que mal - répondre ⚔️



Suivez le dénouement de la 4e étape du #TDF2025 sur Eurosport et Max avec #LesRP pic.twitter.com/RiTElcLXLe — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 8, 2025

La déclaration du jour

«Je peux reprendre les 58 secondes sur le chrono». Sûr de sa force, le Belge Remco Evenepoel estime pouvoir refaire son retard mercredi sur les 33 km de contre-la-montre autour de Caen. Neuvième du général, le champion olympique en ligne et du chrono compte effectivement près d'une minute de retard sur le maillot jaune Mathieu van der Poel, mais surtout sur son dauphin Tadej Pogacar, classé dans le même temps.

Huitième de l'étape à Rouen à trois secondes du Slovène, Evenepoel a de quoi espérer, avant de s'élancer dans sa spécialité sur un tracé plat comme la main. Il y a un mois, au Critérium du Dauphiné, il avait terminé avec 48 secondes d'avance sur Pogacar sur un chrono près de deux fois moins long que celui dessiné en Normandie.

Le combatif du jour

Inquiétant lors de la première étape, où il avait terminé bon dernier, Lenny Martinez s'est rassuré en prenant place, avec Thomas Gachignard, Jonas Abrahamsen et Kasper Asgreen, dans l'échappée du jour. En route, le grimpeur français a empoché ses premiers points pour le maillot à pois, remporté par son grand-père Mariano en 1978, en passant en tête de la côte de Belbeuf, avant d'être repris à 20 km du but.

Pour tous ces efforts, il a reçu sur le podium le prix du Combatif du jour. «Le principal objectif, c'était la victoire, a-t-il dit. Les jambes sont bonnes, mais le peloton était plus fort. Je vais peut-être essayer de gagner un autre jour. C'est la première fois que je suis sur le podium, donc je suis content.»

Le courageux du jour

Pris dans la violente chute la veille à Dunkerque, Emilien Jeannière avait des «douleurs un peu partout», souffrant d'un traumatisme facial, de contusions multiples et de plaies suturées. Le Vendéen de l'équipe TotalEnergies a même fait ouvrir un cabinet de dentiste lundi après 20h00 pour réparer une dent cassée.

Tout cela ne l'a pas empêché de prendre le départ de la quatrième étape à Amiens et de franchir la ligne à Rouen à la 147e place, à plus de 15 minutes du vainqueur. «Grâce à notre médecin qui vit à Dunkerque, j'ai pu avoir un dentiste qui a ouvert son cabinet pour moi à 20h00, le docteur Richard, que je remercie devant tout le monde car il m'a réparé la dent», a-t-il dit.