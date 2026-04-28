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Fribourg, capitale du sport «Des journées comme celle-ci, avec le Tour et Gottéron, c’est exceptionnel»

Clara Francey, à Villars-sur-Glâne

28.4.2026

Entre le prologue du Tour de Romandie et l’acte VI de la finale des play-off de National League entre Gottéron et Davos, Fribourg enchaîne les rendez-vous sportifs ce mardi 28 avril. Interview du conseiller d’État en charge des sports Romain Collaud.

Romain Collaud en février dernier.
Romain Collaud en février dernier.
KEYSTONE

Clara Francey, à Villars-sur-Glâne

28.04.2026, 18:20

28.04.2026, 18:21

Romain Collaud, ce 28 avril 2026 est une grande journée pour la ville, et même le canton, de Fribourg, entre le prologue du Tour de Romandie à Villars-sur-Glâne et l’acte VI de la finale de hockey entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos. Qu’est-ce que cela représente pour vous en tant que conseiller d’Etat en charge des sports ?

«Le but d’un ministre des sports, si je peux dire, c’est de faire rayonner son canton à travers des événements sportifs, des équipes, des organisateurs... Des journées comme celle-ci, qui mettent en lumière le canton de Fribourg, sa ville, ses villages, c’est exceptionnel. Le Tour de Romandie passera d’ailleurs trois fois dans le canton cette année. Ce sont des sources de satisfaction énormes pour le Conseil d’État, mais aussi pour la population. Cela génère beaucoup d’engouement. Cette dynamique sportive, c’est quelque chose que nous voulons instaurer dans le canton. Alors qu’aujourd’hui tout le monde joue le jeu, c’est super.»

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Cet après-midi, vous êtes à Villars-sur-Glâne, mais on peut facilement imaginer que vous n’allez pas tarder à vous rendre de l’autre côté de la ville pour assister au match de Fribourg-Gottéron à la BCF Arena ?

«Évidemment. D’autant plus qu’il y a un double enjeu : cette quête du Graal, un titre dont Fribourg n’a jamais été aussi proche, mais aussi le dernier match chez lui de Julien Sprunger, qui est un proche. J’ai grandi dans le même village que lui, on a joué au football ensemble. Il y a donc deux éléments qui font que je suis très attaché émotionnellement à ce club et à ses joueurs. On espère gagner ce soir pour prolonger le plaisir jusqu’à jeudi et disputer la «Finalissima» dans les Grisons. Si c’est le cas, je serai alors bien évidemment présent à Davos.»

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En parlant de cela, on vous a vu déchaîné dimanche dernier à Davos. C’est le supporter qui a pris le pas sur le conseiller d’État à ce moment-là ?

«Evidemment, je suis supporter depuis que je suis gamin. Mon père m’emmenait déjà à la patinoire dans les années 1990, à l’époque de Bykov et Khomutov. Le sport, ce sont des émotions et la passion a pris le dessus ce soir-là. Ça m’a rappelé l’époque où je faisais du sport. J’ai fait du foot et du skater-hockey et je disais toujours que quand je mettais des crampons ou un casque, je devenais un autre personnage sur le terrain.»

Un pronostic pour cet acte VI ?

«Je dirais 4-3 après prolongation, avec un but de Julien Sprunger. Ce serait magnifique.»

Pour revenir au Tour de Romandie, vous l’avez dit cette édition fait la part belle au canton de Fribourg. Avec en plus la présence inédite de Tadej Pogacar, c’est jackpot ?

«Bien sûr que c’est jackpot. Mais il ne faut pas oublier que l’organisation d’un tel événement représente un énorme investissement. Ce sont des comités et des clubs qui prennent des risques, et je les remercie de le faire. On les soutient comme on peut, notamment par le versement de contributions, mais il faut surtout saluer le travail des organisateurs et des bénévoles. J’ai donc simplement envie de leur dire merci, car sans eux, il n’y aurait pas d’étapes du Tour de Romandie dans le canton de Fribourg.»

Cette visibilité a effectivement un prix. Peut-on le chiffrer ?

«J’ai envie de dire que cela se chiffre dans les budgets. Je n’ai pas en tête les chiffres de chaque étape du Tour de Romandie, mais on parle clairement de centaines de milliers de francs. Il faut trouver des sponsors, travailler avec des partenaires… Les investissements sont conséquents et le nombre d’heures engagées est incalculable.

Organiser ce type de courses est devenu complexe. Les organisateurs prennent chaque année des risques en relançant le Tour de Romandie, qui reste financièrement délicat, il faut l’admettre. On sait que, hors grands Tours - qui survivent notamment grâce aux droits TV -, l’équilibre financier est difficile à atteindre. C’est pourquoi, avec mes homologues des autres cantons, nous avons régulièrement des contacts avec la Fondation du Tour afin de trouver des solutions, qu’elles soient financières ou sécuritaires. Il ne faut pas oublier que la police est fortement sollicitée sur ces épreuves : il faut fermer des routes, sécuriser les parcours… C’est une logistique très lourde, et ce n’est donc pas toujours simple.»

De manière générale, comment se porte le sport dans le canton de Fribourg ?

«Il se porte à merveille. Il suffit de regarder les médailles remportées aux Jeux olympiques et les talents dont on dispose, je pense notamment à Marianne Fatton et Alexis Monney. Cela dit, ce n’est pas parce que la situation est bonne qu’on ne peut pas l’améliorer et Fribourg fait face à des défis importants en matière de relève. Il faut développer davantage le sport-études. Le sport apporte énormément : en termes de mentalité, d’éthique, de santé… C’est essentiel pour les jeunes, et nous leur devons cet investissement.»

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