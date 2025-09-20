  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

Les deux relais féminins suisses ont connu l’élimination tant sur le 4x100 m que lors du 4x400 m samedi aux Mondiaux de Tokyo. Dans les deux mêmes disciplines chez les hommes, plusieurs favoris sont également passés à la trappe.

Léonie Pointet (à droite) était inconsolable après son passage raté avec Ajla Del Ponte.
Léonie Pointet (à droite) était inconsolable après son passage raté avec Ajla Del Ponte.
KEYSTONE
,

Keystone-ATS, Agence France-Presse

20.09.2025, 14:23

20.09.2025, 16:33

La mission s’annonçait très difficile pour le relais féminin du 4x100 m. Le quatuor helvétique s'est retrouvé dans une série avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, les Suissesses n'ont pas passé le cap.

Mondiaux d’athlétisme. Nouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Mondiaux d’athlétismeNouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Elles ont même été disqualifiées après un dernier passage de témoin raté. Il faut dire que les trois premières relayeuses (Géraldine Frey, Céline Bürgi et Léonie Pointet) avaient l'habitude de travailler ensemble, mais blessée à la cuisse, Salmoé Kora a dû céder sa place à Ajla Del Ponte. C'est le relais entre la Vaudoise, inconsolable, et la Tessinoise qui a coincé. Les Etats-Unis ont devancé l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Malgré leur meilleur temps cette saison, le relais féminin du 4x400 m n'a lui non plus pas réussi à se hisser en finale. Lena Wernli, Iris Caligiuri, Annina Fahr et Catia Gubelmann ont pris la 6e place de leur demi-finale en 3'27''46. La 3e place des Néerlandaises s'est jouée en 3'24''03.

La Jamaïque à la trappe !

Les séries des relais masculins ont, par ailleurs, été marquées par l’élimination surprise des Jamaïcains du 4x100 m, pourtant emmenés par le champion du monde en titre de la ligne droite Oblique Seville.

Le témoin est tombé au moment du dernier passage du relais jamaïcain entre Ryiem Forde et Kishane Thompson. À noter également les éliminations des Italiens, des Sud-Africains, qui se sont gênés, et des Britanniques.

Imbroglio sur 4x400 m

Alors qu'ils avaient jusque-là toujours participé aux finales mondiales du relais 4x400 m, les Américains ont été, à la surprise générale, éliminés. Ces derniers ont toutefois déposé un recours, estimant avoir été gênés par un athlète zambien, dont l'équipe a terminé la course.

«Le Kenya, dans la même série, a également été impacté par la Zambie. Les deux équipes ne se sont qualifiées ni en place ni en temps, donc une nouvelle course, pour une place supplémentaire en finale (8+1), doit être organisée» a annoncé la fédération internationale. Le «re-run» entre les relais américain et kényan sera couru dimanche à 10h40 locales (03h40 à Paris).

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

