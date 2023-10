Les Springboks ont été accueillis par des milliers de fans lors de leur arrivée à l'aéroport de Johannesbourg. Les supporters sont venus fêter les champions du monde malgré la pluie et le froid.

«Merci aux supporters sud-africains. Nous avons dû supporter 20 longues et dures semaines, mais ça en valait la peine», a lancé le capitaine Siya Kolisi, coupe Webb Ellis à la main. Il a été acclamé par une foule arborant les couleurs vert et or de l'équipe nationale, devenue samedi après sa victoire 12-11 face à la Nouvelle-Zélande la première à remporter quatre fois la compétition.

«Ce triomphe a nécessité 6 ans de préparation. Gagner la Coupe du Monde en 2019 a été un bonus inattendu, mais l'objectif final a toujours été d'être champions en 2023», a poursuivi le premier capitaine noir des Springboks.

Le rugby est l'un des trois sports les plus populaires en Afrique du Sud et le seul à offrir régulièrement des trophées aux fans du pays. L'équipe de football n'a pas triomphé depuis une victoire à la Coupe des Nations d'Afrique en 1996, et celle de cricket n'a jamais remporté un seul mondial.

ATS