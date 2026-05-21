Swiss Olympic a présenté ses comptes annuels pour 2025 jeudi, lors de la 30e assemblée du Parlement du sport. L'organisation faîtière clôture l'année avec un déficit de 3,2 millions de francs, soit un résultat supérieur de près de quatre millions de francs aux prévisions budgétaires.

Présidé par Ruth Metzler-Arnold, Swiss Olympic a présenté ses comptes annuels pour 2025. KEYSTONE

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Avec des recettes de 121,4 millions et des dépenses de 124,6 millions de francs, la perte s’élève à 3,2 millions de francs. Selon la présidente de Swiss Olympic Ruth Metzler-Arnold, ce résultat nettement meilleur que prévu s’explique par le succès de la lutte contre les coupes prévues dans les subventions fédérales, un bon résultat financier ainsi que des économies réalisées sur les frais de personnel et les charges matérielles.

Malgré ce déficit, les subventions versées aux fédérations membres et aux organisations partenaires ont pu être augmentées de près de trois millions par rapport à l’année précédente, pour atteindre 89,2 millions de francs.

Candidature aux JO en bonne voie

Outre les finances, la faîtière a fait le point sur l’avancement des grands projets à venir. Selon la vice-présidente Ruth Wipfli Steinegger, la candidature aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2038 est en bonne voie. On serait sur le point d’atteindre, voire de dépasser, les garanties de financement privées requises.

En revanche, des obstacles se dressent pour les Championnats d’Europe multisports de 2030. Le Conseil fédéral s’étant prononcé contre une participation financière à cet événement majeur (13 Championnats d’Europe se déroulant en parallèle), le comité de candidature, sous la direction de Severin Moser, examine désormais des voies politiques et institutionnelles alternatives afin d’obtenir tout de même le soutien nécessaire de la Confédération.