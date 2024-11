Les épéistes suisses ont manqué de peu l'exploit lors de la Coupe du monde à Berne dimanche. Sous l'impulsion du président de la fédération Max Heinzer, les Helvètes ont fini 5es.

ATS

Lors de la compétition par équipe, le quatuor composé de Lucas Malcotti, Alexis Bayard, Ian Hauri et Hadrien Favre s'est incliné 40-37 en quart de finale contre la France, 23 fois championne du monde et deuxième au classement mondial. Mais grâce à deux victoires face au Kazakhstan et la Pologne, les Suisses ont terminé à une solide 5e place. En revanche, aucun athlète n'a passé le cap du premier tour principal en individuel.

Comme Swiss Fencing est encore à la recherche d'un nouvel entraîneur national, l'équipe a été emmenée par Max Heinzer, actuel président de la fédération et ancien escrimeur de haut niveau à la retraite depuis cet été. D'ici le début de l'année prochaine, une solution à long terme doit être trouvée pour le cycle olympique jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028.

Les femmes devraient être présentes dès l'an prochain

Il est par ailleurs déjà prévu d'élargir le tournoi l'année prochaine. Pour 2025, les femmes devraient participer au tournoi pour la première fois. Les organisateurs attendent actuellement une décision positive de la Fédération internationale, qui pourrait soutenir Swiss Fencing dans cette démarche importante et inclusive.

