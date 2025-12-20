  1. Clients Privés
JO 2026 Des retards de préparation «inexplicables», regrette Eliasch

ATS

20.12.2025 - 15:21

Le président de la Fédération internationale de ski (FIS) Johan Eliasch a estimé samedi que les retards de préparations sur les sites des JO de Milan-Cortina étaient «inexplicables». La remarque concerne notamment Livigno où sont prévues les épreuves de snowboard et de ski acrobatique.

Johan Eliasch pointe des retards « inexplicables » sur les sites des JO.
Johan Eliasch pointe des retards « inexplicables » sur les sites des JO.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 15:21

A moins de 50 jours du début des JO 2026 (6-22 février 2026), «tout n'est pas prêt», a affirmé le responsable suédois aux journalistes présents à Val d'Isère, en marge de l'étape de Coupe du monde femmes dans la station savoyarde. «Le gouvernement italien et les régions qui organisent les Jeux ont encore beaucoup de travail et elles doivent accélérer.»

Principal sujet d'inquiétude, le site de Livigno qui doit accueillir les épreuves de snowboard et de ski acrobatique. Mardi, le comité d'organisation des JO 2026 a reconnu auprès de l'AFP avoir rencontré «un problème technique» pour la production de neige artificielle sur le site qui suscitait déjà des inquiétudes.

«On les appelle trois fois par jour, matin, midi et soir», a souligné Johan Eliasch. «Il y a ce problème de production de neige. Il y a eu des retards.»

«On a un plan B, un plan C, un plan D...»

«Malheureusement, le gouvernement italien n'a pas débloqué de fonds donc (les organisateurs) ont du mal à joindre les deux bouts, ce qui est bien dommage», a-t-il affirmé. «C'est inexplicable. Mais j'espère que ça ira. On a un plan B, un plan C, un plan D... Mais c'est malheureux de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'aurait jamais dû se retrouver.»

Pour pouvoir enneiger le Livigno Snow Park et créer les modules, sauts et autres half-pipes nécessaires aux épreuves de snowboard et de ski freestyle, les organisateurs doivent produire de la neige artificielle en grande quantité.

Leurs canons à neige sont alimentés en eau par une retenue collinaire, le bassin de Monte Sponda, d'une capacité de 203'000m3, dont les travaux d'un montant de 21,7 millions d'euros, se sont terminés fin novembre. La production de neige artificielle devait initialement débuter la semaine dernière.

