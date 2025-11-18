Les places pour les JO sont limitées par rapport aux Mondiaux. Dans les disciplines nordiques, Swiss-Ski risque de se retrouver à court de billets.

Simon Ammann pourrait être privé de ses huitièmes JO. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

Qui se rendra en février en Italie pour les JO de Milan-Cortina ? Comme le CIO limite le nombre de participants via des quotas nationaux afin que les Jeux ne prennent pas des proportions démesurées, il va falloir se battre pour décrocher les précieux sésames.

Ce petit quota a des conséquences notables pour l'équipe suisse masculine de ski de fond. Lors des Mondiaux 2025 à Trondheim, neuf athlètes avaient pris le départ, mais pour les JO à Val di Fiemme, seuls cinq athlètes seront autorisés à participer. Avec le sprint, le sprint par équipe, le relais et trois courses de distance, la marge de manœuvre des sélectionneurs se réduit et la concurrence entre les athlètes s'intensifie. Car plus de cinq athlètes ont le potentiel pour répondre aux critères de sélection de Swiss Olympic.

Hors de question donc de commencer la saison tranquillement pour être au top en février. Le fait de remplir les critères de sélection ne garantit pas une place aux JO. Valerio Grond, Janik Riebli, Cyril Fähndrich, Beda Klee et Jason Rüesch vont devoir se battre.

Ammann devra se battre

Même problématique chez les sauteurs à ski. Gregor Deschwanden, Killian Peier, Simon Ammann, Felix Trunz et Juri Kesseli ont déjà rempli la moitié des critères de sélection lors du Grand Prix d'été. Un résultat dans le top 25 en Coupe du monde suffit pour compléter la deuxième partie. Mais comme le CIO n'accorde que trois places à la Suisse, Simon Ammann pourrait manquer ses huitièmes JO.

Après la mi-janvier, le CIO pourra remplir les places restantes. Mais les chances de la Suisses sont minuscules. En fond, par exemple, les Helvètes ne pointent qu'en huitième position au classement des nations pouvant obtenir un ticket supplémentaire. Pour les sauteurs à ski, ils ne peuvent espérer obtenir une place que s'ils placent quatre athlètes parmi les 25 premiers de la Coupe du monde, ce qui est impossible.

Plus simple pour les femmes

La situation est nettement meilleure chez les femmes. Les Suissesses seraient les premières à obtenir une place supplémentaire en plus des six tickets existants. Cela signifie que toutes les athlètes remplissant les critères devraient se rendre à Val di Fiemme. Pour cela, il faut avoir fait un top 15 ou deux top 25 en Coupe du monde. La question principale est de savoir qui pourra accompagner Nadine Fähndrich dans le sprint par équipe.

En saut à ski féminin, Sina Arnet, membre de l'équipe B, est actuellement la mieux placée pour obtenir la seule place attribuée. Si la native d'Engelberg parvient à se qualifier, les chances d'une participation mixte augmenteront. Swiss Olympic prévoit de sélectionner une deuxième femme pour cette compétition mixte. La nouvelle compétition masculine baptisée Super Team, qui remplace les concours à quatre sauteurs, verra deux athlètes effectuer chacun trois sauts, les femmes ne disputent pas d'épreuve par équipe.

En biathlon, Swiss-Ski dispose de cinq places, ce qui garantit une saine compétition.