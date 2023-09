Marlen Reusser se trouve dans une excellente forme physique. Un troisième titre consécutif européen de contre-la-montre semble dans ses cordes mercredi à Emmen aux Pays-Bas, pour autant que la Bernoise accepte de souffrir.

Marlen Reusser se trouve dans une excellente forme physique. KEYSTONE

Les signaux sont positifs, et Marlen Reusser affiche de la confiance. Pourtant, de légers doutes subsistent. «J'ai surmonté mon passage à vide. Je suis de nouveau au top», dit-elle. La vie de la Suissesse n'est pas programmée sur une moyenne, mais est une succession de hauts et de bas.

Sa mésaventure de Glasgow, où elle a abandonné en pleurs le chrono dont elle était l'une des grandes favorites, a montré que la championne avait aussi une certaine fragilité psychique. C'est arrivé d'un coup, sans avertissement préalable. Marlen Reusser pense avoir surmonté cette déception, avec l'aide de son entourage.

De l'or comme cadeau d'anniversaire?

Mais sera-t-elle en mesure de presser à fond sur les pédales et à aller au bout de la souffrance mercredi à Emmen, le jour de son 32e anniversaire? «J'attends avec impatience de voir si ce sera le cas», a-t-elle déclaré.

Pour la double tenante du titre, «le triplé serait clairement beau, mais après ce qu'il s'est passé aux Mondiaux, le défi est différent.» Il s'agira pour elle de «retrouver le feu sacré et d'avoir une raison de me faire mal et de supporter la douleur.»

hle, ats