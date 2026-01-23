  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon Des signes encourageants pour Häcki-Gross avant Milan-Cortina

ATS

23.1.2026 - 20:02

Lena Häcki-Gross monte en puissance à quelques jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). L'Obwaldienne a terminé à la 5e place de l'épreuve individuelle de Nove Mesto vendredi.

Lena Häcki-Gross a réalisé une bonne performance à deux semaines des Jeux olympiques (archives).
Lena Häcki-Gross a réalisé une bonne performance à deux semaines des Jeux olympiques (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 20:02

23.01.2026, 20:17

Les Suissesses ont réalisé une excellente performance collective. Amy Baserga (12e), Lea Meier (14e) et Aita Gasparin (15e) ont également terminé dans le top 15. Lydia Mettler s'est aussi classée dans les points (24e).

En confirmant leur sélection a posteriori, elles ont ainsi montré que le comité de sélection pour les JO avait eu raison de leur accorder leur confiance. L'honnêteté commande toutefois de mentionner que quelques biathlètes de haut rang ont renoncé à cette première course du week-end.

Avant cet exploit en Tchéquie, Lena Häck-Gross ne s'était encore jamais classée dans le top 30 en individuel cette saison. Elle avait pourtant fini fort l'exercice précédent en montant sur le podium à Holmenkollen. Avant le début de l'hiver, la biathlète de 29 ans était clairement la cheffe de file de l'équipe de Suisse avec ses deux victoires en Coupe du monde en 2024.

Devant les Suissesses, les Françaises ont dominé l'épreuve. Justine Braisaz-Bouchet a signé sa première victoire de la saison devant sa compatriote Lou Jeanmonnot. L'Allemande Franziska Preuss, vainqueure du dernier classement général de la Coupe du monde, est quant à elle montée pour la première fois sur le podium cette saison.

Les plus lus

«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève
Les États-Unis se préparent à une gigantesque tempête hivernale
Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»
La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
La plainte pour agressions sexuelles contre Julio Iglesias classée