Sprinteurs énervés, vélos volés et critiques de Madame Vingegaard

💚 Tense intermediate sprint behind the breakaway! 🇮🇹 Jonathan Milan takes 13 points ahead of 🇧🇪 @MerlierTim and 🇪🇷 @GrmayeBiniam.



💚 Sprint intermédiaire tendu derrière les échappés ! 🇮🇹 Jonathan Milan prend 13 points devant 🇧🇪 @MerlierTim et 🇪🇷 @GrmayeBiniam.#TDF2025 |… pic.twitter.com/6ut1vdZRya