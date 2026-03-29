Le Suisse Gregor Deschwanden a conclu sa saison avec une 16e place dimanche en Coupe du monde de saut à ski. Sur le tremplin de Planica, la victoire est revenue au Norvégien Markus Lindvik.

Gregor Deschwanden aura vécu une belle saison avec une première victoire en Coupe du monde et une médaille olympique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Huitième de la première manche grâce à un bond à 226 m, le médaillé de bronze aux JO de Milan Gregor Deschwanden manqué son deuxième saut (207,5). Il a cumulé 407,8 unités, à 33,5 points de la troisième marche du podium occupée par le Norvégien Johann Andre Forfang.

Le général pour Prevc

Vainqueur du concours de vendredi et déjà assuré de remporter le classement général, le Slovène Domen Prevc s'est classé deuxième avec 453,9 points, échouant à 5,6 points de Lindvik. Devant son public, il a réalisé le plus long saut d'un concours aux conditions de vent très inégales en atterrissant à 240,5 m en première manche.

Autre Suisse en lice, Sandro Hauswirth a terminé 20e avec 399,2 points.