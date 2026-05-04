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NBA Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando

ATS

4.5.2026 - 05:32

Les Pistons n'ont pas tremblé dans l'acte VII de leur série face au Magic. Detroit s'est qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est de NBA en dominant Orlando 116-94 dimanche à domicile.

Keystone-SDA

04.05.2026, 05:32

04.05.2026, 07:38

Premier de la Conférence Est au terme de la saison régulière, Detroit est donc la 14e équipe dans l'histoire des play-off à gagner une série après avoir été menée 3-1. Les Pistons seront opposés au tour suivant aux Cleveland Cavaliers, qui se sont quant à eux imposés 114-102 face à Toronto dimanche dans un autre match 7.

Paolo Banchero, l'ailier-fort vedette du Magic, a inscrit les 11 premiers points des Floridiens pour les placer en tête après six minutes de jeu (11-10), puis au terme du premier quart-temps (22-20). Mais les Pistons ont rapidement remis les pendules à l'heure.

Sous l'impulsion de son meneur All-Star Cade Cunningham – meilleur marqueur de son équipe avec 32 points – et de Tobias Harris (30), et malgré le danger représenté par Banchero (38 points au total), les Pistons ont atteint la mi-temps avec une confortable avance de 11 longueurs (60-49).

Dans le troisième quart-temps, la franchise du Michigan a complètement étouffé le Magic, qui n'y a inscrit que 15 points, et porté son avance à 19 unités (83-64). Suffisant pour voir venir et conserver l'avantage jusqu'au bout, face à un Magic où Banchero a été le seul à surnager.

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