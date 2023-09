La Suisse a qualifié ses deux quatre de couple en demi-finales des Championnats du monde de Belgrade. Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer n'ont été devancées en séries que par les Chinoises, Championnes olympiques et tenantes du titre.

Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer sont en demi-finales (archive). Keystone

Pour leur part, Maurin Lange, Scott Bärlocher, Jonah Plock et Dominic Condrau ont également cueilli la deuxième place, battue seulement par la Pologne. Le quatuor a su repousser les assauts des Australiens dans les 500 derniers mètres pour assurer une qualification directe.

Frédérique Rol et Patricia Merz, en double scull poids légers, Sofia Meakin et Salome Ulrich en double scull et le quatre sans barreur composé de Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch devront, en revanche, passer par les repêchages.

ATS