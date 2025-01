Avec Kimmy Repond et Lukas Britschgi, la Suisse possède deux candidats à une médaille aux Championnats d'Europe de patinage artistique à Tallinn. La compétition commence mercredi.

Kimmy Repond est l’une des prétendantes aux médailles aux Européens. KEYSTONE

ATS

C'était la grande surprise de 2023. A Helsinki, la Suisse était repartie des Européens avec deux médailles de bronze grâce à Kimmy Repond et Lukas Britschgi. Le Schaffhousois avait au moins une 11e place l'année précédente pour ne pas désarçonner les suiveurs comme Kimmy Repond, même si ces deux médailles de bronze étaient totalement inattendues.

Agée d'à peine 16 ans, Kimmy Repond n'avait pour seul fait d'armes qu'une 7e place aux Mondiaux juniors. Et là, d'un coup, voici la Bâloise propulsée sur le devant de la scène. L'an dernier, elle a même réussi à faire un meilleur classement aux Mondiaux (5e), qu'aux Européens (7e). Seule la Belge Loena Hendrickx, qui ne pourra pas défendre son titre européen à Tallinn en raison d'une blessure à la cheville, avait fini devant elle aux Mondiaux en tant qu'Européenne.

Une seule Européenne meilleure qu'elle

Cette saison, la seule patineuse du Vieux continent à avoir réalisé un total de points supérieur à celui de Repond (195,91) est l'Italienne Lara Naki Gutmann (198,49). La Bâloise peut donc légitimement rêver à une nouvelle breloque. Elle participera au programme court mercredi soir et au libre vendredi soir.

Récemment malade, Kimmy Repond n'a certes pas pu se préparer de la meilleure des manières, mais elle a gardé confiance en elle. Elle sait qu'avec deux bons programmes, elle devrait se battre pour les médailles.

Ennuyée par des problèmes de hanche et de dos qui l'empêchaient parfois de dormir, la longiligne Bâloise a pris le temps de se soigner et les douleurs semblent faire partie du passé. Après une 6e place au Nebelhorn Trophy, elle a manqué le podium d'un cheveu au Skate Canada en se classant 4e derrière trois Japonaises. Lors du Grand Prix de Chine, elle est restée juste en dessous de son record personnel de 196,02 points réalisé lors des Mondiaux l'an dernier.

Britschgi plus fort que la douleur

Sixième des derniers Mondiaux, Lukas Britschgi était lui aussi le deuxième Européen. Seulement le Schaffhousois de 26 ans se bat avec des douleurs à son tendon rotulien, irrité depuis plus d'un an. Il a essayé diverses thérapies, fait des pauses, mais les douleurs sont toujours revenues.

Britschgi a pu s'entraîner à fond pour la première fois depuis un an en janvier, contre seulement 60% auparavant. «Je suis en assez bonne forme et je me sens prêt pour les Européens», a-t-il dit à l'agence Keystone-ATS. En 2023, il avait su faire fi d'une fracture de la clavicule intervenue en novembre. Le quintuple champion de Suisse y va sans pression. «Le top 5 est mon objectif, mais je n'attends pas de médaille», prévient-il. Il sera en lice jeudi après-midi pour le court et samedi soir pour le libre.

Livia Kaiser doit renoncer

La Suisse disposait d'une autre belle chance de médaille avec Livia Kaiser. Malheureusement, la Thurgovienne de 20 ans a dû renoncer quelques jours avant le départ pour l'Estonie en raison d'une coupure à un mollet, causée par une autre patineuse lors d'une collision à l'entraînement. Elle avait obtenu une surprenante 4e place aux derniers Européens et une belle 9e place aux Championnats du monde l'année passée.

ATS, par Sascha Fey