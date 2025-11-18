  1. Clients Privés
Mondiaux de beachvolley Deux éliminations suisses pour lancer la phase finale

ATS

18.11.2025 - 10:42

Le début de la phase à élimination directe aux Mondiaux d'Adélaïde n'a pas souri aux Suisses. Deux des trois équipes masculines suisses ont été éliminées. Il ne reste donc plus que Marco Krattiger et Leo Dillier, qui ne joueront que mercredi.

Fin de Mondiaux pour Yves Haussener et son coéquipier Julian Friedli (archive).
Fin de Mondiaux pour Yves Haussener et son coéquipier Julian Friedli (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 10:42

Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont été les premiers à être éliminés en barrages. Ils menaient contre les Autrichiens Timo Hammarberg et Tim Berger dans les deux sets (4-0 dans le premier et 9-5 dans le deuxième), mais ont finalement perdu 21-15 21-17.

Yves Haussener et Julian Friedli ont également été éliminés en seizièmes de finale. Ils se sont inclinés face aux Français Rémi Bassereau/Calvin Aye 21-11 18-21 15-9. Dans le tie-break, Haussener/Friedli ont lâché prise en perdant quatre points de suite (de 3-3 à 7-3).

Marco Krattiger et Leo Dillier disputeront eux leur seizième de finale dans la nuit de mardi à mercredi contre les Néerlandais Stefan Boermans/Yorick de Groot.

