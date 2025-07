Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont réussi un exploit dès le début des Championnats d'Europe de beachvolley à Düsseldorf. Le duo a battu les têtes de série no 4, tandis que deux duos féminins font fort.

Les soeurs Vergé-Dépré ont pris un départ idéal aux Européens de beachvolley. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Bien qu'ils aient perdu le premier set de justesse 22-20, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan sont toujours restés dans le coup face aux Norvégiens Hendrik Mol/Mathias Berntsen, tête de série no 4. Ils ont su exploiter leur quatrième balle de match après 48 minutes pour remporter le troisième set 18-16. Le Zurichois de 30 ans et le Bâlois de cinq ans son cadet sont donc déjà au moins en seizième de finale avant le deuxième match de groupe de jeudi. S'ils gagnent également leur deuxième match, ils passeront directement en huitièmes.

Les deux autres paires masculines, Marco Krattiger/Leo Dillier et Yves Haussener/Julian Friedli, se sont pour leur part inclinés. Ils devront gagner leur deuxième match de groupe jeudi pour éviter une élimination précoce.

Les Suissesses assurent aussi

Les Suissesses ont entamé ce tournoi de la meilleure des manières. Tant Tanja Hüberli/Leona Kernen que les sœurs Vergé-Dépré se sont assuré une place dans la phase à élimination directe.

En remportant leur premier match de poule, les deux duos suisses se qualifient au moins pour les seizièmes de finale. Si elles gagnent également leur deuxième partie programmée jeudi, elles passeront directement en huitièmes de finale.

La double championne d'Europe Tanja Hüberli et sa nouvelle partenaire Leona Kernen n'ont connu aucun problème face aux Estoniennes Heleene Hollas/Liisa Remmelg (21-14 21-9). Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont dû s'employer un peu plus, dans le deuxième set, contre les Polonaises Julia Radelczuk/Natalia Okla (21-12 27-25).