Deux duos suisses, Tanja Hüberli/Nina Brunner et Joana Mäder/Leona Kernen, se sont hissés en quarts de finale du tournoi Elite16 de Brasilia. Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont en revanche échoué en 8es de finale.

Direction les quarts de finale pour Leona Kernen. ats

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Hüberli/Brunner, qui avaient pris la 3e place à Saquarema trois semaines plus tôt pour leur premier tournoi en commun depuis le retour de Nina Brunner après sa pause maternité, affronteront les Italiennes Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth pour une place dans le dernier carré. Mäder/Kernen défieront quant à elles les Brésiliennes Salgado/Rebecca en quart.