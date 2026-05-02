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Beachvolley Deux duos suisses en quarts de finale à Brasilia

ATS

2.5.2026 - 22:04

Deux duos suisses, Tanja Hüberli/Nina Brunner et Joana Mäder/Leona Kernen, se sont hissés en quarts de finale du tournoi Elite16 de Brasilia. Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont en revanche échoué en 8es de finale.

Direction les quarts de finale pour Leona Kernen.
Direction les quarts de finale pour Leona Kernen.
ats

Keystone-SDA

02.05.2026, 22:04

Hüberli/Brunner, qui avaient pris la 3e place à Saquarema trois semaines plus tôt pour leur premier tournoi en commun depuis le retour de Nina Brunner après sa pause maternité, affronteront les Italiennes Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth pour une place dans le dernier carré. Mäder/Kernen défieront quant à elles les Brésiliennes Salgado/Rebecca en quart.

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