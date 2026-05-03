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Beachvolley Deux duos suisses sortis en quarts de finale

ATS

3.5.2026 - 07:19

Les duos suisses n'ont pas signé dans le tournoi Elite16 de Brasilia. Tant Tanja Hüberli/Nina Brunner que Joana Mäder/Leona Kernen ont été éliminés au stade des quarts de finale.

Fin de parcours en quarts pour les Suissesses à Brasilia (archives):
Fin de parcours en quarts pour les Suissesses à Brasilia (archives):
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.05.2026, 07:19

Hüberli et Brunner, qui avaient décroché une belle 3e place trois semaines plus tôt à Saquarema pour leur premier tournoi en commun depuis la pause maternité de Nina Brunner, se sont inclinées 21-14 23-21 face aux Italiennes Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth. Celles-ci avaient vaincu une autre paire suisse, Anouk et Zoé Vergé-Dépré, au tour précédent.

Mäder et Kernen ont quant à elles été battues 22-20 29-27 par les Brésiliennes Salgado/Rebecca, face à qui elles s'étaient déjà inclinées durant la phase de groupes. Cette défaite est rageante: Mäder/Kernen ont mené 20-19 dans la première manche avant de perdre trois points d'affilée, avant de se procurer pas moins de cinq balles d'égalisation à un set partout.

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