Les duos suisses n'ont pas signé dans le tournoi Elite16 de Brasilia. Tant Tanja Hüberli/Nina Brunner que Joana Mäder/Leona Kernen ont été éliminés au stade des quarts de finale.

Fin de parcours en quarts pour les Suissesses à Brasilia (archives): KEYSTONE

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Hüberli et Brunner, qui avaient décroché une belle 3e place trois semaines plus tôt à Saquarema pour leur premier tournoi en commun depuis la pause maternité de Nina Brunner, se sont inclinées 21-14 23-21 face aux Italiennes Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth. Celles-ci avaient vaincu une autre paire suisse, Anouk et Zoé Vergé-Dépré, au tour précédent.

Mäder et Kernen ont quant à elles été battues 22-20 29-27 par les Brésiliennes Salgado/Rebecca, face à qui elles s'étaient déjà inclinées durant la phase de groupes. Cette défaite est rageante: Mäder/Kernen ont mené 20-19 dans la première manche avant de perdre trois points d'affilée, avant de se procurer pas moins de cinq balles d'égalisation à un set partout.