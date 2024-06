Coup dur pour Jonas Vingegaard et l'équipe Visma-Lease a bike avant le Tour de France. Blessés, Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk ne pourront pas participer.

L'équipe cycliste a annoncé jeudi soir que les deux coureurs néerlandais impliqués dans une chute collective lors de la 5e étape du Dauphiné avaient été transportés à l'hôpital.

Les examens ont révélé que van Baarle (32 ans) s'était «cassé la clavicule et devait être opéré», a indiqué l'équipe. Il aurait dû jouer un rôle central dans le Tour de France (à partir du 29 juin) en tant que lieutenant du double vainqueur Vingegaard. Kruijswijk, 36 ans, a souffert d'une «petite fracture à la hanche qui guérira avec du repos».

Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont également été impliqués dans la chute massive à 21 kilomètres de l'arrivée sur une chaussée mouillée par la pluie.

On ne sait pas encore si Vingegaard participera au Tour. Le vainqueur de 2022 et 2023 avait lourdement chuté lors du Tour du Pays Basque en avril et avait souffert de fractures et d'une contusion pulmonaire. Ce n'est que début mai que le Danois de 27 ans a pu remonter sur son vélo.

