Les bateaux français et néo-zélandais engagés samedi dans une course du SailGP à Auckland sont entrés en collision. L'accident a provoqué l'hospitalisation de deux marins, la Française Manon Audinet et le Néo-Zélandais Louis Sinclair, a-t-on appris auprès de l'équipe française.

Keystone-SDA ATS

Les deux bateaux était très proches l'un de l'autre lorsque le Néo-Zélandais, qui «évoluait à haute vitesse en vol» a été victime d'une «perte de contrôle au niveau des safrans (qui) a entraîné une rotation soudaine de l'embarcation, venue se positionner perpendiculairement à la trajectoire du bateau tricolore. Malgré une réaction immédiate du pilote de l'équipe de France, la collision n'a pu être évitée», a raconté l'équipe française à l'AFP.

«Au moment de l'impact, Manon Audinet, positionnée sous le vent afin de préparer un empannage, a été violemment projetée vers l'avant de son cockpit, provoquant la rupture du volant du F50», selon la même source.

Hospitalisée à Auckland, Manon Audinet a subi des examens ayant pour but «d'écarter toute lésion majeure, notamment au niveau de la région abdominale, particulièrement exposée lors du choc», a indiqué l'équipe française en précisant que la skippeuse de 34 ans était «actuellement maintenue en observation».

A bord du Team New Zealand, Louis Sinclair «a également été blessé lors de la collision et est également hospitalisé», selon le message de l'équipe française qui ne donne pas d'autre précision concernant le marin kiwi.