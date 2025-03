Secouée par le décès de plusieurs de ses membres dans un accident d'avion fin janvier aux Etats-Unis, la communauté du patinage artistique, réunie à Boston pour les Championnats du monde, a rendu un nouvel hommage aux victimes mercredi, au premier jour de compétition.

L'émotion d'Alisa Efimova mercredi 26 mars. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

En attendant les notes que les juges leur ont attribué, Alisa Efimova et Misha Mitrofanov ont l'esprit ailleurs. Le couple américain tient dans ses mains les portraits encadrés de Spencer, Christine, Jinna, Jin, Evgenia et Vadim, tous morts dans l'accident.

Spencer Lane, 16 ans, et Jinna Han, 13 ans, faisaient partie de leurs partenaires d'entraînement au «Skating club of Boston». Evgenia Shishkova et Vadim Naumov, champions du monde en 1994, y travaillaient également comme entraîneurs depuis 2017.

«J'ai l'impression que l'impact qu'ils ont eu, durant cette période en fait assez courte où nous les avons connus, est tout simplement énorme», déclare Efimova les yeux embués. «Je pense qu'ils ont joué un grand rôle dans notre présence ici avec tout leur soutien et leur amour.»

Le 29 janvier dernier, la communauté très soudée du patinage s'était retrouvée endeuillée à la suite du crash d'un avion d'American Airlines à Washington D.C. qui avait fait 67 morts. A bord de l'appareil, percuté par un hélicoptère militaire, se trouvaient 28 membres issus du monde du patinage.

Parmi eux, onze jeunes patineurs américains de retour d'un stage d'entraînement dans le Kansas, accompagnés de leurs parents ou de leurs entraîneurs.

«Ils étaient là pour gagner»

Mercredi, au premier jour de la compétition rassemblant 200 patineurs venus de 50 pays différents, un hommage déchirant leur a été rendu entre le programme court des femmes et celui des couples.

Le TD Garden de Boston, antre habituel des Celtics en NBA ou de l'équipe de hockey sur glace des Bruins, a plongé dans le noir pendant que le nom et les visages des patineurs décédés apparaissaient à l'écran. Des images entrecoupées de discours de la maire de Boston, de la gouverneure du Massachusetts ou encore du président de la Fédération internationale.

Les jeunes patineurs décédés étaient «sans aucun doute» l'avenir du sport, a estimé Doug Zeghibe, le président du «Skating Club of Boston», l'un des clubs les plus prestigieux au monde, qui a vu passer notamment le double champion olympique Dick Button ou la médaillée d'argent des JO-1994 Nancy Kerrigan.

«Ils étaient vraiment là pour gagner», a-t-il ajouté. «Ils étaient passionnés. Leurs familles aussi. Ils s'entraînaient six jours par semaine, plusieurs heures par jour.»

«Ce type d'événement est vraiment spécial pour ma famille et pour beaucoup d'autres familles», a souligné Doug Lane, qui a perdu son fils et sa femme dans l'accident. «Car pour nous, voir certaines des personnes avec lesquelles ils se sont entraînés se produire à ce niveau est une sorte de rappel de ce à quoi ils aspiraient.»

Un accident évitable

Son fils Spencer aurait d'ailleurs dû être présent aux Mondiaux puisqu'il avait été retenu pour remettre les médailles aux patineurs au cours de la compétition.

«Evidemment, j'aurais préféré être assis dans les gradins avec ma femme pour l'encourager, mais étant donné qu'il n'a pas pu s'acquitter de cette tâche, il était important pour moi de pouvoir être une sorte de remplaçant pour lui», a-t-il déclaré.

S'exprimant au nom des familles de victimes, il a aussi tenu à saluer la mémoire des victimes qui ne faisaient pas partie de la communauté du patinage. Il a également pris la parole pour lancer un message aux autorités.

«Certains accidents sont inévitables, celui-là ne l'était pas», a-t-il souligné. «Mais plutôt que de chercher des coupables, j'espère que nous pourrons travailler avec nos élus pour rendre les transports aériens plus sûrs pour tout le monde et pour toutes nos familles.»