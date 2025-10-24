Noè Ponti a obtenu deux nouveaux podiums lors de la 3e étape de la Coupe du monde de natation en petit bassin 2025. Le Tessinois a vu son record du monde du 100 m papillon être amélioré.

Noè Ponti a obtenu deux nouveaux podiums en Coupe du monde de natation en petit bassin (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir remporté le 100 m papillon à Carmel et à Westmont, Ponti a dû s'avouer vaincu par deux Canadiens dans sa discipline de prédilection en 48''38 à Toronto. Josh Liendo ne s'est pas contenté de gagner en 47''68, mais a également battu le record du monde de Ponti (47''71). Ilya Kharun a terminé deuxième en 48''35.

En finale du 100 m quatre nages, Shaine Casas a triomphé pour la troisième fois lors de cette dernière épreuve de la saison de Coupe du monde en petit bassin. L'Américain a atteint la ligne d'arrivée après 50''28 secondes et a nettement devancé le Hongrois Hubert Kos (50''56) et Ponti (51''02) sur les autres marches du podium.