  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Natation Noè Ponti, deux podiums en plus et un record du monde en moins

ATS

24.10.2025 - 08:27

Noè Ponti a obtenu deux nouveaux podiums lors de la 3e étape de la Coupe du monde de natation en petit bassin 2025. Le Tessinois a vu son record du monde du 100 m papillon être amélioré.

Noè Ponti a obtenu deux nouveaux podiums en Coupe du monde de natation en petit bassin (archive).
Noè Ponti a obtenu deux nouveaux podiums en Coupe du monde de natation en petit bassin (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.10.2025, 08:27

Après avoir remporté le 100 m papillon à Carmel et à Westmont, Ponti a dû s'avouer vaincu par deux Canadiens dans sa discipline de prédilection en 48''38 à Toronto. Josh Liendo ne s'est pas contenté de gagner en 47''68, mais a également battu le record du monde de Ponti (47''71). Ilya Kharun a terminé deuxième en 48''35.

En finale du 100 m quatre nages, Shaine Casas a triomphé pour la troisième fois lors de cette dernière épreuve de la saison de Coupe du monde en petit bassin. L'Américain a atteint la ligne d'arrivée après 50''28 secondes et a nettement devancé le Hongrois Hubert Kos (50''56) et Ponti (51''02) sur les autres marches du podium.

Les plus lus

Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump
Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?
«Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon