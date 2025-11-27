  1. Clients Privés
JO de Milan - Cortina Deux patineurs russes et une bélarusse admis

ATS

27.11.2025 - 21:43

Deux patineurs artistiques russes et une patineuse bélarusse participeront sous drapeau neutre aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026), a annoncé jeudi le CIO.

Peter Gumennik pourra disputer les JO 2026 sous drapeau neutre.
Peter Gumennik pourra disputer les JO 2026 sous drapeau neutre.
IMAGO/SNA

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:43

27.11.2025, 21:53

Il s'agit des trois premiers athlètes d'une délégation qui s'annonce très limitée. Les Russes Petr Gumennik, 23 ans, et Adeliia Petrosian, 18 ans, ainsi que la Bélarusse Viktoriia Safonova, 22 ans, avaient déjà franchi l'obstacle des qualifications mises en place par l'Union internationale du patinage (ISU) avant de subir un deuxième examen par un comité dédié du CIO.

Comme l'instance olympique a reconduit les mêmes conditions de participation qu'aux JO 2024 de Paris, les sportifs concernés devaient concourir à titre individuel seulement, n'avoir aucun lien avec l'armée ou les services de sécurité russes et n'avoir pas publiquement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La première liste publiée jeudi soir «sera mise à jour en fonction des décisions prises par le comité d'examen des athlètes individuels neutres», précise le CIO. Mais il y très peu de chances qu'elle atteigne les 15 Russes et 17 Bélarusses présents à Paris (pour 5 médailles obtenues).

Plus réticentes

A la différence des fédérations internationales d'été, qui avaient pour la plupart réintégré Russes et Bélarusses sous drapeau neutre conformément aux recommandations du CIO, celles d'hiver apparaissent nettement plus réticentes.

La fédération internationale de ski (FIS) – dont les disciplines représentent plus de la moitié des podiums olympiques – ainsi que celle du biathlon maintiennent toujours une stricte interdiction, tout comme l'a longtemps fait l'instance de la luge.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a néanmoins ouvert la voie fin octobre à une réintégration des lugeurs russes, en estimant leur exclusion disproportionnée. Cela a déclenché un recours russe contre l'intransigeance de la FIS, qui doit être tranché avant le 10 décembre.

