Athletissima Sous des trombes d’eau, trois podiums suisses solaires

ATS

20.8.2025 - 22:17

Sous une pluie battante à la Pontaise, la 50e édition d'Athletissima a vu trois Suisses monter sur le podium.

Ditaji Kambundji, tout sourire, sous la pluie battante à l’arrivée de sa course
Ditaji Kambundji, tout sourire, sous la pluie battante à l’arrivée de sa course
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.08.2025, 22:17

20.08.2025, 22:44

Audrey Werro a pris la 2e place du 800 m, Simon Ehammer la 2e de la longueur et Ditaji Kambundji la 3e du 100 m haies.

Etait-ce un clin d'oeil à la première édition de 1977, lorsque la pluie avait gâché le lancement d'Athletissima au Stade de Coubertin? Peut-être. Toujours est-il que les dieux de la météo ont été peu cléments avec Jacky Delapierre.

Difficile voire impossible, avec aussi une température autour des 16 degrés, de réaliser de très hautes performances malgré la densité du plateau. Et impossible de revenir trois semaines plus tard pour courir sous le soleil, comme cela avait été le cas en 1977.

Athletissima. Finish en boulet de canon : Werro obtient son premier podium !

AthletissimaFinish en boulet de canon : Werro obtient son premier podium !

Les athlètes ont donc bravé le froid et la pluie pour offrir de belles émotions. Et les Suissesses ont su tirer leur épingle du jeu dans ces conditions. Sur le 800 m féminin, Audrey Werro est allée chercher son premier podium en Diamond League. La Fribourgeoise a pris la deuxième place en 1'57''34 en réalisant une très belle fin de course. Sans surprise, la victoire est revenue à la Britannique Keely Hodgkinson en 1'55''69.

Dans un concours de la longueur tronqué, Simon Ehammer a pris la 2e place avec un saut modeste mesuré à 7m72. L'Appenzellois a d'ailleurs renoncé à ses deux derniers essais dans un concours remporté par l'Ouzbeke Anvar Anvarov (7m84).

Athletissima. Records en vue ? Une 50e édition placée sous le signe du demi-fond

AthletissimaRecords en vue ? Une 50e édition placée sous le signe du demi-fond

Dans un 100 haies de très haut niveau, Ditaji Kambundji a effectué une magnifique course. Comme Werro, la Bernoise s'est offert la 3e place, en 12''54. La Néerlandaise Nadine Visser l'a emporté en 12''45, battant au passage la championne olympique Masai Russell (12''53). Toujours sur les haies hautes mais chez les messieurs, le favori américain Cordell Tinch a coupé la ligne en 12''98. Déception pour le Bâlois Jason Joseph, seulement 6e en 13''28.

Audrey Werro. «C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête»

Audrey Werro«C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête»

Wanyonyi battu

Très attendu sur le 800 m masculin, Emmanuel Wanyonyi a connu la défaite. Le Kényan de 21 ans, deuxième homme le plus rapide sur le double tour de piste avec ses 1'41''11 réalisés l'an dernier sur cette même piste, a cédé devant l'Américain Joey Hosh (1'42''82). Wanyonyi a déçu avec une deuxième place en 1'43''29.

Sans Julien Alfred ni Shericka Jackson, le 200 m féminin a souri à l'Américaine Brittany Brown en 22''23. Les Britanniques Dina Asher-Smith (5e) et Daryll Neita (7e) ont eu plus de peine. Quant à la Vaudoise Léonie Pointet, elle s'est classée 8e en 23''23.

Seville mate Lyles

Dernière course majeure de la soirée, le 100 m messieurs a souri à Oblique Seville. Le Jamaïcain a dominé la ligne droite de la tête et des épaules en étant le seul à finir sous les 10 secondes (9''87, avec un vent défavorable). Le champion olympique Noah Lyles a dû se contenter de 10''02 après sa rentrée en 9'''90 samedi dernier en Pologne. Il faudra en faire plus pour l'Américain face à de très redoutables Jamaïcains à Tokyo dans quelques semaines.

Athlétisme. Athletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

AthlétismeAthletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

A la hauteur féminine, la championne olympique et recordwoman du monde Yaroslava Mahuchikh a manqué deux barres à des hauteurs indignes de son talent (1m86 et 1m91). L'Ukrainienne a ensuite choisi de se retirer, sans doute pour se préserver à quelques semaines des Championnats du monde. C'est finalement Nicola Olyslagers, Christina Honsel et Maria Zodzik qui se sont imposées avec 1m91 dans un concours là aussi interrompu en raison de la pluie.

Diamond League. Thompson domine Lyles sur la distance reine

Diamond LeagueThompson domine Lyles sur la distance reine

Et enfin, pour se rendre compte de la difficulté des conditions climatiques sur les hauts de Lausanne, il suffit de réaliser que le concours de la perche féminine a été arrêté pour éviter que les athlètes ne se blessent sous le déluge.

Athletissima fête sa 50e édition

Athletissima fête sa 50e édition

Mercredi soir, Athletissima va vire sa 50e édition à la Pontaise (20h). Retour sur les meilleures performances réalisées par les stars de l’athlétisme à l’incontournable meeting lausannois.

18.08.2025

