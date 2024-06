Janika Sprunger, sur Orelie, a terminé 8e du Grand Prix du CHIO de Rotterdam dimanche.

Janika Sprunger a terminé 8e du Grand Prix du CHIO de Rotterdam dimanche (archive). IMAGO/ThomasReiner.pro

ATS

Elle a pourtant signé un sans-faute lors du premier parcours puis au barrage, remporté par le Néerlandais Marc Houtzager, sur Sterrehof's Dante, mais n'a pas été assez rapide.

La Bâloise de 37 ans s'est ainsi rachetée de sa contre-performance vendredi en Coupe des Nations, lors de laquelle elle a cumulé 22 points de pénalité sur le premier parcours.

Elle espère toujours, comme Pius Schwizer avec Vancouver, obtenir le troisième billet pour les Jeux olympiques de Paris aux côtés de Steve Guerdat et Martin Fuchs, et non pas en tant que remplaçante.

Le Genevois Edouard Schmitz et sa monture Gamin van't Naastveldhof faisaient aussi partie des quinze duos qui ont participé à ce barrage. Le jeune cavalier (24 ans) a toutefois commis une faute et s'est classé au 13e rang.

