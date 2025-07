Deux des trois duos féminins suisses ont connu la victoire pour leur entrée en lice dans le tournoi Elite16 de Gstaad jeudi. Tanja Hüberli/Leona Kernen et Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré ont ainsi affiché leurs ambitions d'emblée.

Les soeurs Vergé-Dépré ont affiché leurs ambitions d'emblée à Gstaad. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Schwytzoise Tanja Hüberli et la Bernoise Leona Kernen ont remporté leur duel contre les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno après deux sets équilibrés (21-19 26-24). Les soeurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont quant à elles eu besoin de trois sets pour vaincre les Finlandaises Niina Ahtiainen/Taru Lahti, mais elles ont survolé les débats au tie-break (23-25 21-14 15-7).

Annique Niederhauser et Menia Bentele n'ont en revanche eu aucune chance contre les sœurs autrichiennes Dorina et Ronja Klinger (21-12 21-15). La Bernoise et la Bâloise se retrouvent dans le tableau principal grâce à une invitation des organisateurs.