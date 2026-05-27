Deux sur trois pour les paires suisses au premier tour du tournoi Elite 16 d'Ostrava: Nina Brunner/Tanja Hüberli et Joana Mäder/Leona Kernen se sont imposées. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré.

Leona Kernen et Tanja Hüberli célèbrent un point (archives). KEYSTONE

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Les deux soeurs se sont inclinées 21-17 21-14 devant les Allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann. Nina Brunner/Tanja Hüberli et Joana Mäder/Leona Kernen ont pour leur part gagné en trois sets devant respectivement les Espagnoles Sofia Izuzquiza/Tania Moreno et les Américaines Corinne Quiggle/Chloé Loreen.