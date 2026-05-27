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Beachvolley Deux paires helvétiques passent l'épaule

ATS

27.5.2026 - 20:14

Deux sur trois pour les paires suisses au premier tour du tournoi Elite 16 d'Ostrava: Nina Brunner/Tanja Hüberli et Joana Mäder/Leona Kernen se sont imposées. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré.

Leona Kernen et Tanja Hüberli célèbrent un point (archives).
Leona Kernen et Tanja Hüberli célèbrent un point (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.05.2026, 20:14

27.05.2026, 20:16

Beachvolley. Deux duos suisses sortis en quarts de finale

BeachvolleyDeux duos suisses sortis en quarts de finale

Les deux soeurs se sont inclinées 21-17 21-14 devant les Allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann. Nina Brunner/Tanja Hüberli et Joana Mäder/Leona Kernen ont pour leur part gagné en trois sets devant respectivement les Espagnoles Sofia Izuzquiza/Tania Moreno et les Américaines Corinne Quiggle/Chloé Loreen.

Joana Mäder à Leona Kernen. «Je suis désormais maman, mais je ne suis pas ta maman»

Joana Mäder à Leona Kernen«Je suis désormais maman, mais je ne suis pas ta maman»

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