Les Suissesses ont brillé samedi à Kamnik, théâtre des Européens «Off-Road». Judith Wyder a remporté l'épreuve individuelle de trail, s'adjugeant également l'or par équipe en compagnie de Theres Leboeuf, Nadja Fässler et Maëlle Minnig.

Judith Wyder a remporté l'épreuve individuelle de trail (archives). KEYSTONE

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Judith Wyder a maîtrisé son sujet sur les 52 km du parcours, malgré le brouillard présent dans les Alpes slovènes. La Bernoise de 37 ans s'est imposée en 4h36'41 pour décrocher son premier titre continental. Deuxième meilleure Suissesse, l'athlète du CABV Martigny Theres Leboeuf a terminé 5e.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les messieurs dans l'épreuve de trail. Meilleur Helvète en individuel, Jerome Furer a obtenu une modeste 22e place. Par équipe, les Suisses ont fini au 9e rang.