Les équipes suisses poursuivent leur série de succès en European League. Les messieurs comme les dames comptent désormais quatre victoires et une défaite.

Les messieurs comme les dames ont gagné samedi en European League (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les hommes se sont imposés 3 sets à 2 face à la Lettonie à Volda, en Norvège, n'empochant que deux points. Cela pourrait s'avérer décisif à l'issue du tournoi, puisque seules les quatre premières nations parmi les 27 participantes s'assureront leur qualification pour les Championnats d'Europe 2028.

Tout se jouera dimanche après le match contre la Norvège, pays hôte, qui a perdu ses cinq rencontres jusqu’à présent. La Suisse devra toutefois compter sur beaucoup de chance pour que 14 points, obtenus grâce à cinq victoires et une défaite, suffisent.

Les Suissesses pourraient elles échouer de justesse: elles se sont imposées 3-0 samedi en Macédoine du Nord face à l’Azerbaïdjan et ne devraient pas non plus rencontrer de difficultés dimanche contre Israël. Les 15 points obtenus grâce à cinq victoires et une défaite pourraient également ne pas suffire, car quatre équipes ont encore la possibilité d’atteindre les 18 points. Chez les femmes également, seules les quatre premières équipes obtiennent d’avance leur billet pour l’Euro 2028.