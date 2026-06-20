  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Volleyball Deux victoires pour les équipes suisses en European League

ATS

20.6.2026 - 20:28

Les équipes suisses poursuivent leur série de succès en European League. Les messieurs comme les dames comptent désormais quatre victoires et une défaite.

Les messieurs comme les dames ont gagné samedi en European League (archive).
Les messieurs comme les dames ont gagné samedi en European League (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 20:28

Les hommes se sont imposés 3 sets à 2 face à la Lettonie à Volda, en Norvège, n'empochant que deux points. Cela pourrait s'avérer décisif à l'issue du tournoi, puisque seules les quatre premières nations parmi les 27 participantes s'assureront leur qualification pour les Championnats d'Europe 2028.

Tout se jouera dimanche après le match contre la Norvège, pays hôte, qui a perdu ses cinq rencontres jusqu’à présent. La Suisse devra toutefois compter sur beaucoup de chance pour que 14 points, obtenus grâce à cinq victoires et une défaite, suffisent.

Les Suissesses pourraient elles échouer de justesse: elles se sont imposées 3-0 samedi en Macédoine du Nord face à l’Azerbaïdjan et ne devraient pas non plus rencontrer de difficultés dimanche contre Israël. Les 15 points obtenus grâce à cinq victoires et une défaite pourraient également ne pas suffire, car quatre équipes ont encore la possibilité d’atteindre les 18 points. Chez les femmes également, seules les quatre premières équipes obtiennent d’avance leur billet pour l’Euro 2028.

Les plus lus

Trump attise la dispute diplomatique avec Rome, qui riposte
Canicule : Fermer les fenêtres? L'OFSP dit oui, un expert météo parle d'«euthanasie active»
Iran : coups de fouet pour une chanteuse et sept autres artistes
Vallée d'Aoste : trois Suisses blessés après un accident d'ULM
Ronaldinho va sortir de sa retraite pour... rejouer à 46 ans ?