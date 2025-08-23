  1. Clients Privés
Renewi Tour Tim Merlier règle encore une fois tout le monde au sprint

ATS

23.8.2025 - 17:31

Tim Merlier a remporté au sprint la 4e étape du Tour du Benelux, samedi, entre Riemst et Bilzen en Belgique. Le champion d'Europe signe ainsi un deuxième succès après sa victoire lors de la 1ère étape.

Keystone-SDA

23.08.2025, 17:31

23.08.2025, 17:45

Le Belge de l'équipe Soudal-Quick-Step a devancé le Tchèque Pavel Bittner (Picnic PostNL), et le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike).

Renewi Tour. Merlier écrase la concurrence à la pédale lors de la première étape

Renewi TourMerlier écrase la concurrence à la pédale lors de la première étape

Le Belge Arnaud De Lie (Lotto) a lui conservé son maillot de leader à la veille de l'étape finale, qui devrait donner lieu à une nouvelle explication entre sprinteurs à Louvain (Belgique).

