Tim Merlier a remporté au sprint la 4e étape du Tour du Benelux, samedi, entre Riemst et Bilzen en Belgique. Le champion d'Europe signe ainsi un deuxième succès après sa victoire lors de la 1ère étape.

🤯 Trop fort, Tim Merlier !



Le Belge remporte la 4e étape du Renewi Tour au sprint devant Olav Kooij#RenewiTour #LesRP pic.twitter.com/xk2jX20WdA — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2025

Keystone-SDA ATS

Le Belge de l'équipe Soudal-Quick-Step a devancé le Tchèque Pavel Bittner (Picnic PostNL), et le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike).

Le Belge Arnaud De Lie (Lotto) a lui conservé son maillot de leader à la veille de l'étape finale, qui devrait donner lieu à une nouvelle explication entre sprinteurs à Louvain (Belgique).