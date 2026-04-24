  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Course d'orientation Deuxième succès en Coupe du monde pour le Bâlois Tino Polsini

ATS

24.4.2026 - 19:51

Le Bâlois Tino Polsini s'est imposé lors du sprint de l'épreuve de Coupe du monde de Locarno. En 13'44, il a devancé de peu le Tchèque Tomas Krivda et le Belge Yannick Michiels, posant ses jalons avant les Mondiaux de Gênes en juillet. C'est son deuxième succès en Coupe du monde.

Succès de Tino Polsini (au centre) en Coupe du monde à Locarno.
Succès de Tino Polsini (au centre) en Coupe du monde à Locarno.
Keystone

Keystone-SDA

24.04.2026, 19:51

Chez les femmes, la Suédois Hanna Lundberg l'a emporté devant la Norvégienne Pia Young Vik. La Seelandaise Simona Aebersold a pris la 3e place, après avoir perdu beaucoup de terrain en empruntant un tracé peu conventionnel.

Les plus lus

Crans-Montana : l’Italie refuse de payer les factures de ses citoyens
Trump lâche une bombe… et s’enferre dans ses contradictions
Suivez l'acte IV de la finale entre Fribourg et Davos en direct
«La destruction semble être la seule issue» : le Canton sonne le glas de la galère «La Liberté»
Washington élargit les méthodes d’exécution au niveau fédéral
Francis Heaulme bientôt rejugé : un douzième meurtre pour le «routard du crime»?