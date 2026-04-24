Le Bâlois Tino Polsini s'est imposé lors du sprint de l'épreuve de Coupe du monde de Locarno. En 13'44, il a devancé de peu le Tchèque Tomas Krivda et le Belge Yannick Michiels, posant ses jalons avant les Mondiaux de Gênes en juillet. C'est son deuxième succès en Coupe du monde.

Succès de Tino Polsini (au centre) en Coupe du monde à Locarno. Keystone

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Chez les femmes, la Suédois Hanna Lundberg l'a emporté devant la Norvégienne Pia Young Vik. La Seelandaise Simona Aebersold a pris la 3e place, après avoir perdu beaucoup de terrain en empruntant un tracé peu conventionnel.