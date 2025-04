Remco Evenepoel a réussi sa rentrée. Pour sa première course de l'année, le double champion olympique belge a remporté la Flèche brabançonne au sprint devant son compatriote Wout van Aert.

L'émotion d'Evenepoel après son succès. ats

Keystone-SDA ATS

Sérieusement blessé au début décembre après être rentré dans une portière d'une voiture de la Poste, Evenepoel (25 ans) a ainsi démontré avoir déjà retrouvé une très bonne condition. C'est de bon augure avant l'Amstel Gold Race dimanche et les classiques ardennaises de la semaine prochaine.

Sur la ligne d'arrivée à Overijse, au sud de Bruxelles, Remco Evenepoel a dominé van Aert dans l'emballage final, même si le spécialiste de cyclocross a refusé les relais dans les deux derniers kilomètres. Meilleur Suisse, Jan Christen a pris la 6e place. Il est arrivé avec le peloton à 27 secondes du vainqueur.

Fans comblés

Evenepoel, champion du monde en 2022 accueilli par une foule immense sur le circuit final de la banlieue bruxelloise, a enflammé ses fans en attaquant à 49 kilomètres de la ligne avec van Aert et le Britannique Joseph Blackmore. Ce dernier n'a pu suivre les deux Belges quand ils ont attaqué dans la Hertstraat, l'une des côtes pavées de la course à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Evenepoel a roulé avec un imposant bandage à l'épaule droite qui le fait encore souffrir. Mais il n'a pas semblé pénalisé quatre mois et demi après son accident à l'entraînement. «Je me surprends moi-même. J'avais beaucoup de fraîcheur. Je suis surtout satisfait de mon sprint. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé mon explosivité et cela a payé», a commenté le vainqueur.