Diamond League Thompson domine Lyles sur la distance reine

ATS

16.8.2025 - 19:45

Les championnats du monde d'athlétisme approchent à grands pas et cela se voit. A un mois du rendez-vous à Tokyo (13-21 septembre), les chronos ont tremblé samedi en Diamond League à Chorzow (Pologne), avec notamment un 100 mètres explosif remporté par le Jamaïcain Kishane Thompson.

Keystone-SDA

16.08.2025, 19:45

16.08.2025, 20:37

Un an après avoir été privé de l'or olympique pour cinq millièmes de seconde, Kishane Thompson a enfin pu prendre sa revanche sur l'Américain Noah Lyles en l'emportant logiquement en Pologne en 9''87.

Athlétisme. Lyles et Jefferson-Wooden triomphent aux sélections américaines

AthlétismeLyles et Jefferson-Wooden triomphent aux sélections américaines

Car si les retrouvailles entre les deux hommes étaient attendues, un an après les Jeux et à un mois des Mondiaux à Tokyo où Lyles remettra sa couronne en jeu, Thompson avec son statut de meilleur performeur mondial de l'année (9''75) faisait quand même office de favori samedi face à Lyles, retardé par des blessures au printemps.

Revanche à Lausanne

Bien sorti des starting-blocks, le Jamaïcain a vite pris les devants et n'a jamais été rattrapé, malgré un retour tonitruant de son rival, et s'est donc imposé en 9''87, trois centièmes devant Lyles qui passe enfin sous les 10 secondes cette saison.

Athletissima. Du très beau monde attendu à Lausanne

AthletissimaDu très beau monde attendu à Lausanne

«J'avais besoin de voir un chrono en moins de 10 secondes», a déclaré Lyles après la course. «Je suis content pour aujourd'hui et j'ai hâte pour la semaine prochaine et pour Tokyo», a-t-il ajouté faisant référence à la revanche prévue mercredi à Athletissima à Lausanne, où il retrouvera Thompson.

Jefferson-Wooden facile

Côté femmes, l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden a encore montré qu'il faudrait compter sur elle à Tokyo en s'imposant en 10''66 pour s'approcher à un centième de sa meilleure performance mondiale de l'année.

Médaillée de bronze l'an dernier à Paris et première des sélections américaines (10''65 à Eugene début août), Jefferson-Wooden poursuit sa saison phénoménale. Samedi, elle a devancé la Jamaïcaine Tya Clayton (10''82) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith (10''87) et terminé loin devant la championne du monde en titre Sha'Carri Richardson (6e place en 11''05).

Hodgkinson et Warholm supersoniques

La perspective des Mondiaux était dans toutes les têtes et cela s'est traduit au chronomètre.

Avant même que le meeting soit retransmis à la télévision, la Britannique Keely Hodgkinson avait donné le ton en début d'après-midi en s'emparant dès sa rentrée et après plus d'un an sans compétition de la meilleure performance mondiale de la saison sur 800 mètres, en 1'54''74. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

Diamond League. Retour hors norme de Hodgkinson après un an de blessure

Diamond LeagueRetour hors norme de Hodgkinson après un an de blessure

Hodgkinson a été imitée par le détenteur du record du monde du 400 mètres haies Karsten Warholm, qui s'est lui aussi emparé de la «MPM» en dominant la course en 46''28, troisième meilleure performance mondiale de l'histoire derrière notamment son propre record du monde (45''95), le tout malgré une erreur avant la dernière haie.

Sur la même distance, la Néerlandaise Femke Bol a elle aussi amélioré sa meilleure performance mondiale de l'année en bouclant son «4H» en 51''91, et sera l'immense favorite à Tokyo en l'absence de la détentrice du record du monde Sydney McLaughlin-Levrone, qui a décidé de s'aligner sur le 400 m plat aux Mondiaux.

Kipyegon pas loin d'un vieux record

Le chrono a également tremblé du côté du 100 mètres haies, avec une nouvelle performance solide de la championne olympique Masai Russell (12''19), et surtout du côté du 3000 mètres, où la Kényane Faith Kipyegon a échoué d'un rien à battre le vieux record du monde de la distance.

Athlétisme. Deux records du monde tombent en Ligue de diamant

AthlétismeDeux records du monde tombent en Ligue de diamant

Triple championne olympique et déjà détentrice du record du monde du 1500 mètres, Kipyegon s'attaquait aux 8'06''11 réalisé en 1993 par la Chinoise Wang Junxia mais a finalement échoué à moins d'une seconde, en 8'07''04.

«Je reste satisfaite du chrono, je voulais faire une course plus longue que d'habitude et c'est fait. Maintenant, tout ce qui compte, c'est Tokyo», a assuré Kipyegon à l'arrivée, résumant bien l'état d'esprit général.

Duplantis se repose

L'après-midi a aussi été marqué à Chorzow par une nouvelle victoire du génie de la perche Armand Duplantis, qui s'est imposé avec 6m10. Quatre jours après avoir amélioré son propre record du monde en franchissant 6m29, il n'a toutefois pas tenté 6m30.

Saut à la perche. Treizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

Saut à la percheTreizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

