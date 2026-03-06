60 m haies haletant : Kambundji s'incline pour... un minuscule centième

Ditaji Kambundji a manqué de peu la victoire sur 60 m haies vendredi dans le meeting en salle de Berlin. La championne du monde 2025 du 100 m haies a pris la 2e place, derrière Nadine Visser.

Ditaji Kambundji battue par Nadine Visser à Berlin, le 06 mars 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Bernoise a réalisé un chrono de 7''82 en finale, alors que sa rivale néerlandaise a été créditée de 7''81. La soeur cadette de Mujinga s'était montrée plus rapide tant à Torun le 22 février (7''78) que lors de la finale des championnats de Suisse dimanche dernier (7''80).

Kälin troisième

Annik Kälin a également connu les joies du podium dans ce meeting estampillé ISTAF. L'heptathlète grisonne a pris la 3e place du concours de la longueur avec 6m56, à 1 cm de la gagnante néerlandaise Pauline Hondema. Elle avait sauté bien plus loin à Torun (6m71).

Troisième Suisse engagé dans la capitale allemande, Timothé Mumenthaler n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 60 m. Le Genevois a pris la 6e et dernière place de sa série en 6''67, à 0''05 de son record personnel et à 0''08 de la limite qualificative pour les Mondiaux en salle de Torun.